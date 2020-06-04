Об этом Порошенко заявил с трибуны Верховной Рады, сообщила пресс-служба партии.

По его словам, в мае 2019 года в Украине наблюдался рост годовых в 4,5%, а казна была “полна денег”, а уже через восемь месяцев все изменилось.

“Сейчас экономика на земле. И чтобы спасать экономику, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать надо немедленно. Надо определить области, которые нуждаются в наибольшей поддержке. Надо защитить малый и средний бизнес с отсрочкой уплаты банковских процентов, отсрочкой уплаты налогов, прекратить коррупционные злоупотребления с НДС, пресечь коррупцию на таможне, прекратить кризис в энергетике. Прекратить разговоры и начинать действовать”, – сказал пятый президент.

По мнению Порошенко, инвесторам нужна надежная защита государства, а не “няни”.

“Надо немедленно пересмотреть закон 1210, и если это основа вашей налоговой политики, лучше не делать ничего. Я подчеркиваю и призываю президента обеспечить формирование профессионального технократического правительства”, – подчеркнул он.

Помимо того, Порошенко также потребовал от руководства парламента предоставить подписные листы для выражения недоверия правительству.