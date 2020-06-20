Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Министр считает, что нынешнего дохода на таможне недостаточно, потому разрабатывается план по его увеличению на 15-20%.
“Мы не выполнили план в мае – около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания – повысить доходы таможни на 15-20%”, – сказал Марченко.
Он подчеркнул, что на таможне продолжается работа, направленная на увеличение доходов.
Среди первоочередных задач – борьба с контрабандой и ликвидация теневых схем.
- Напомним, во время работы экс-глава Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Гостаможенной службы Максима Нефьодова, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.
- 24 апреля Кабинет Министров Украины уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова.
- Уже 25 апреля бывший министр финансов Украины Игорь Уманский стал советников главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
- Рада создала Временную следственную комиссию по поводу заявлений Уманского.