В мае Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда гривен.

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Министр считает, что нынешнего дохода на таможне недостаточно, потому разрабатывается план по его увеличению на 15-20%.

“Мы не выполнили план в мае – около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания – повысить доходы таможни на 15-20%”, – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что на таможне продолжается работа, направленная на увеличение доходов.

Среди первоочередных задач – борьба с контрабандой и ликвидация теневых схем.