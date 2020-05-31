Полиция города Майами почтила память чернокожего Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией в Миннеаполисе.

Об этом сообщает телеканал CBS 12 News.

Во время мирной акции протеста люди держали в руках таблички с надписями “Black Lives Matter” и “Stop Police Brutality”.

Полицейские из разных ведомств присоединились к акции протеста и встали на колени в знак солидарности и помолились с протестующими.

Фото: CBS 12 News