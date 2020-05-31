Об этом сообщает телеканал CBS 12 News.
Во время мирной акции протеста люди держали в руках таблички с надписями “Black Lives Matter” и “Stop Police Brutality”.
Полицейские из разных ведомств присоединились к акции протеста и встали на колени в знак солидарности и помолились с протестующими.
Фото: CBS 12 News
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.
- Американская активистка Тамика Мэллори во время митинга в Миннеаполисе в знак протеста против смерти чернокожего Джорджа Флойда произнесла мощную речь.