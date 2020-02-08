Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба министерства.
“Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО”, — заявил министр.
Загороднюк уточнил, что речь идет, в том числе, о двух объектах на востоке Украины.
“В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке”, — подчеркнул министр.
Помимо этого, Загороднюк сообщил, что в 2020 году планируют достроить бригадный городок на полигоне Широкий лан.
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