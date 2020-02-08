В Мариуполе и Северодонецке планируется строительство двух современных военных баз по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО).

Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба министерства.

“Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО”, — заявил министр.

Загороднюк уточнил, что речь идет, в том числе, о двух объектах на востоке Украины.

“В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке”, — подчеркнул министр.

Помимо этого, Загороднюк сообщил, что в 2020 году планируют достроить бригадный городок на полигоне Широкий лан.