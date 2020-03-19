Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области выявлен в Мариуполе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса – в Донецкой области и в Киеве.

Кириленко отметил, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

“Медики оказывают ему помощь – больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением”, – сообщил Кириленко.

Всего в Украине 16 подтвержденных случаев коронавирус, два из которых – летальные.

Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.