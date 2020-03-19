Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса – в Донецкой области и в Киеве.
Кириленко отметил, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.
“Медики оказывают ему помощь – больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением”, – сообщил Кириленко.
Всего в Украине 16 подтвержденных случаев коронавирус, два из которых – летальные.
Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- Среди заболевших — народный депутат группы “Довира” Сергей Шахов. У него которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции. Нардеп мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов. Члены экологического комитета Верховной Рады, на заседании которого побывал нардеп Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.