На металлургическом комбинате "Азовсталь" погиб 46-летний рабочий. Еще один сотрудник комбината находится в больнице с множественными переломами.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что инцидент произошел около 7 часов утра в среду, 13 мая, на территории конверторного цеха.

Мастер и огнеупорщик, выполняли работы, находясь в подъемнике. Трос трубки подъемника оборвался и мужчины упали в с 11-метровой высоты.

“В результате падения с 11-метровой высоты огнеупорщик получил открытый перелом бедра со смещением, закрытые переломы ребер и лучевой кости и сейчас находится в больнице, а 46-летний мастер скончался на месте”, — сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства гибели и травмирования работников. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 272 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

Местное издание 0629.com.ua опубликовало видеозапись с камер наблюдения, на котором зафиксировано трагическое происшествие.