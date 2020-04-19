Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской ОГА Павел Кириленко в Facebook.
“Выздоровели две женщины – 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя – с Дружковки”, – написал глава области.
Однако, как отметил он, также подтвержден новый случай COVID-19 у 59-летней жительницы Мариуполя – жены ранее обнаруженного больного коронавирусной болезнью. По информации медиков, состояние ее здоровья удовлетворительное.
- По состоянию на 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.