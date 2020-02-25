Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
“По предварительной информации, сотрудник Управления патрульной полиции Киева, находясь за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen Crafter, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП пассажир автомобиля Volkswagen Crafter получила телесные повреждения”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что сведения об аварии были внесены в реестр по статье “нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.
- Ранее сообщалось, что в Кропивницком сотрудник Национальной полиции Украины совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался.