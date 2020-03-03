Об этом сообщает местное издание Мorocco World News.
Марокканец, постоянно проживающий в Италии, привез вирус в страну.
На данный момент он находится в больнице в Касабланке, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В Минздраве Марокко отметили, что состояние здоровья пациента не рассматривают как “тревожное”.
“Министерство продолжит делиться информацией о ситуации, как это было в последние недели”, – говорится в заявлении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обязалась поддержать Марокко всем необходимым оборудованием на случай вспышки.
Несколько других стран в африканском регионе, включая Тунис, Саудовскую Аравию и Иорданию, также объявили о первых случаях заболевания коронавирусом.
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