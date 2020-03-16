Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.

Сегодня вечером состоится заседание правительства. Накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал ужесточить карантин в стране.

В частности, он предложил изменить режим работы общественного транспорта в городах.

“Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек — в маршрутных такси и такси и до 20 человек — в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая”, — сказал он.

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