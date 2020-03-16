Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.
Сегодня вечером состоится заседание правительства. Накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал ужесточить карантин в стране.
В частности, он предложил изменить режим работы общественного транспорта в городах.
“Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек — в маршрутных такси и такси и до 20 человек — в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая”, — сказал он.
Также Зеленский призвал закрыть железнодорожное и авиационное сообщение между областями Украины и остановить работу метро.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- 16 марта в Украине подтвердили два новых случая COVID-19. Количество заболевших возросло до 5.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.