В марсианском метеорите Allan Hills 84001, найденном в 1984 году в Антарктиде, нашли азотные соединения, входящего в состав органических молекул.

Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.

Понимание происхождения органического материала на Марсе является очень важным в современной науке о планетах. Недавнее робототехническое исследование марсианских осадочных пород и лабораторный анализ марсианских метеоритов оказал наличие органических компонентов. Тем не менее, мало что известно об их происхождении.

В марсианском метеорите Allan Hills 84001, найденном в 1984 году в Антарктиде, японские планетологи под руководством Мизухо Койке (Mizuho Koike) из Института космоса и астронавтики JAXA сумели обнаружить древние азотсодержащие органические молекулы. Этот метеорит относится к Нойскому периоду (4100-3700 млн лет назад).

Стоит отметить, что в марсианских метеоритах ученые ранее и не пытались найти азотистых соединений, так как это технически сложно и метеориты были загрязнены органикой земного происхождения.

Японские ученые разработали новый метод исследования, который и позволил найти в метеорите азотсодержащие соединения.

Allan Hills 84001 содержит оранжевые мелкозернистые образования карбонатных минералов, выпавших в осадок из марсианских вод примерно 3,9–4,04 миллиарда лет назад. Ученые смогли извлечь несколько зерен таких минералов размером около 50 микрометров и облучили их рентгеновскими лучами, проведя анализ методом XANES — это спектроскопия, которая помогает определять вещества, измеряя энергию, с которой они поглощают излучение. Исследование проводилось в стерильной лаборатории. В итоге в карбонатных зернах действительно был обнаружен азот, входящий в состав органических молекул.

Ученые предполагают, что эти вещества могли сформироваться на Марсе, либо их занесли метеориты.

Как бы там ни было, само присутствие азотсодержащей органики на Марсе Нойского периода говорит о важности изучения азотного цикла на этой планете.

Стоит отметить, что исследовательская лаборатория NASA Curiosity ранее нашла сернистые и хлорсодержащие гидрокарбонаты в осадочных породах из кратера Гейла возрастом 3,5 миллиарда лет.