В марте все заседания Верховной Рады Украины посетили только половина народных депутатов.

Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Так, в КИУ проанализировали посещения нардепами, парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний ВР в марте 2020 года.

Всего в течение месяца состоялось 13 пленарных заседаний, в том числе внеочередные 17 и 30 марта.

По данным КИУ, все заседания Парламента в прошлом месяце посетили лишь 234 народных депутата или половина депутатского корпуса.

Самые высокие показатели посещения у фракций “Слуги народа” и “Европейской Солидарности”. В среднем на заседаниях регистрировались 192 депутата от “СН” или 77 % от состава фракции.

Также было зарегистрировано 20 депутатов от “Евросолидарности”, что составляет 74 % всех нардепов политсилы.

Немного ниже показатели у “Голоса”: в среднем на заседание приходили 14 депутатов политсилы (или 70 % от ее состава).

Низкий результат у депутатов группы “Довира” – 65 %, “Оппозиционной платформы – За життя” – 61 % и ВО “Батькивщина” – 54 %.

Самую низкую явку за месяц продемонстрировали депутаты группы “За майбутне”. В среднем на заседаниях Рады регистрировались только 10 нардепов (или 45 % состава группы).

Информация о посещении заседаний народными депутатами указана по данным сводной электронной регистрации.

Всего в Верховной Раде девятого созыва – 423 народных депутата.