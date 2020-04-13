На внеочередное заседание Рады, которое состоялось сегодня, многие нардепы приехали в медицинских масках и респираторах, а в перчатках и очках — единицы.

Об этом сообщает корреспондент #Буквы.

На сегодняшнее заседание парламента, которое началось в 14 часов, большинство депутатов приехали сразу в масках. Кто-то — в аптечных медицинских, кто-то в сделанных из ткани с оригинальными принтами.

Некоторые нардепы подошли к защите серьезнее и выбрали респираторы. От латексных перчаток многие отказались, защитные очки использовали единицы.

При этом некоторые из депутатов или вовсе не надели маску, или периодически снимали ее.

Покидали здание парламента народные избранники уже в полной экипировке.