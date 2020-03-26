Американская актриса, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу напомнила подписчикам о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией COVID-19.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Пэлтроу призвала своих читателей серьезно относиться к правилам, которых рекомендуют придерживаться медики и чиновники: держать дистанцию и не выходить из дома без крайней необходимости.

Звезда рассказала подпискам о том, каких мер придерживается сама, например, когда ходит за покупками с супругом — сценаристом, режиссером и продюссером Брэдом Фэлчаком.

“Мы с мужем были рады узнать, что наш местный фермерский рынок был открыт сегодня утром; мы гуляли там (держась на большом расстоянии) и надели маски и перчатки, как только приблизились к рынку, сняв их, только когда мы были почти дома, и в непосредственной близости не было других пешеходов”, — написала она в подписи к фото.