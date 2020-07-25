Международные авиалинии Украины опубликовали обновленную летную программу на август. Компания отменила или сократила несколько направлений.

Об этом сообщает avianews.

В МАУ пояснили изменения тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на 2 недели для списка стран из “красной зоны”, включая Украину. Ранее в компании составляли программу, рассчитывая на то, что ЕС в середине августа откроется для украинцев.

Обновленная программа полетов МАУ до 15 августа:

Киев-Амстердам

Киев-Лондон

Киев-Париж

Киев-Торонто

Киев-Ницца

Киев-Афины

Киев-Дубай

Киев-Стамбул

Одесса-Стамбул

Киев-Вильнюс

Киев-Тель-Авив

Одесса-Тель-Авив

Киев-Рим

Киев-Милан

Киев-Неаполь

Киев-Франкфурт

Киев-Мюнхен

Киев-Баку

Киев-Ереван

Киев-Мадрид

Киев-Барселона

В частности, МАУ полностью отменила полеты из Киева в Ларнаку, Берлин, Тбилиси, Прагу, Вену и Кишинев.

Только раз в неделю будут летать самолеты из Киева в Ниццу, Рим, Милан, Неаполь, Мюнхен, Мадрид, Барселону.

По внутренним направлениям МАУ до 15 августа будет летать из Киева в Одессу и Херсон, и обратно.

Также в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.