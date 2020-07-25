Об этом сообщает avianews.

В МАУ пояснили изменения тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на 2 недели для списка стран из  “красной зоны”, включая Украину. Ранее в компании составляли программу, рассчитывая на то, что ЕС в середине августа   откроется  для украинцев.

Обновленная программа полетов МАУ до 15 августа:

  • Киев-Амстердам
  • Киев-Лондон
  • Киев-Париж
  • Киев-Торонто
  • Киев-Ницца
  • Киев-Афины
  • Киев-Дубай
  • Киев-Стамбул
  • Одесса-Стамбул
  • Киев-Вильнюс
  • Киев-Тель-Авив
  • Одесса-Тель-Авив
  • Киев-Рим
  • Киев-Милан
  • Киев-Неаполь
  • Киев-Франкфурт
  • Киев-Мюнхен
  • Киев-Баку
  • Киев-Ереван
  • Киев-Мадрид
  • Киев-Барселона

В частности, МАУ полностью отменила полеты из Киева в Ларнаку, Берлин, Тбилиси, Прагу, Вену и Кишинев.

Только раз в неделю будут летать самолеты из Киева в Ниццу, Рим, Милан, Неаполь, Мюнхен, Мадрид, Барселону.

По внутренним направлениям МАУ до 15 августа будет летать из Киева в Одессу и Херсон, и обратно.

Также в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.