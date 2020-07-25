Об этом сообщает avianews.
В МАУ пояснили изменения тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на 2 недели для списка стран из “красной зоны”, включая Украину. Ранее в компании составляли программу, рассчитывая на то, что ЕС в середине августа откроется для украинцев.
Обновленная программа полетов МАУ до 15 августа:
- Киев-Амстердам
- Киев-Лондон
- Киев-Париж
- Киев-Торонто
- Киев-Ницца
- Киев-Афины
- Киев-Дубай
- Киев-Стамбул
- Одесса-Стамбул
- Киев-Вильнюс
- Киев-Тель-Авив
- Одесса-Тель-Авив
- Киев-Рим
- Киев-Милан
- Киев-Неаполь
- Киев-Франкфурт
- Киев-Мюнхен
- Киев-Баку
- Киев-Ереван
- Киев-Мадрид
- Киев-Барселона
В частности, МАУ полностью отменила полеты из Киева в Ларнаку, Берлин, Тбилиси, Прагу, Вену и Кишинев.
Только раз в неделю будут летать самолеты из Киева в Ниццу, Рим, Милан, Неаполь, Мюнхен, Мадрид, Барселону.
По внутренним направлениям МАУ до 15 августа будет летать из Киева в Одессу и Херсон, и обратно.
Также в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.
- Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа.