Список опубликован на сайте компании.
На борту были трое пилотов и шестеро бортпроводников.
Пилоты: Наумкин Алексей, Гапоненко Владимир, Хоменко Сергей.
Бортпроводники: Статник Екатерина, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- При Совете нацбезопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.