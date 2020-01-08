В МАУ отказались комментировать версии крушения самолета в Иране

Об этом сообщают #Буквы.
“Компания не имеет права разрабатывать свои собственные версии. Я говорил о том, что создается сейчас специальное бюро расследований в сфере гражданской авиации, комиссия, которая должна прийти к определенным выводам. И только их выводы могут комментироваться как версии”, – сказал президент МАУ Евгений Дыхне.
На вопрос журналистов, связан ли этот рейс с событиями в Иране, президент МАУ ответил, что “это был обычный регулярный рейс из Тегерана”.
Кроме того, Евгений Дыхне не стал комментировать информацию, распространенную в СМИ, что причиной крушения лайнера стала иранская ракета, которую выпустили по самолету.
“Это информация, которую мы не получаем сегодня из официальных источников, поэтому мы никак не можем прокомментировать, мы дали вам комментарии о техническом состоянии самолета и о том, что на борту находились лучшие наши сотрудники”, – сказал президент.
“У нас установлена международная процедура, которая действует для каждой авиакомпании в таких случаях. Мы четко придерживаемся этой процедуры. Мы информацию, которая в СМИ появилась раньше, чем официальная, комментировать не можем. Поэтому мы ожидаем и вынуждены хранить молчание для того, чтобы дождаться официальной информации. Иначе можно создать совершенно обратную реакцию в СМИ. Поэтому, когда мы получили официальную информацию, которая проверялась необходимое количество времени, только тогда вышли с пресс-релизом от компании”, – пояснил Дыхне.
“Конечно, если бы мы имели хоть малейшую информацию об угрозах, остановили бы полеты”, – заявил Евгений Дыхне.
Стоит отметить, что спасатели нашли черный ящик самолета Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины”.
Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
Также сообщалось, что данный самолет проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.
По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.