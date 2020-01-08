В МАУ отказались комментировать версии крушения самолета в Иране

Об этом сообщают #Буквы.

“Компания не имеет права разрабатывать свои собственные версии. Я говорил о том, что создается сейчас специальное бюро расследований в сфере гражданской авиации, комиссия, которая должна прийти к определенным выводам. И только их выводы могут комментироваться как версии”, – сказал президент МАУ Евгений Дыхне.

На вопрос журналистов, связан ли этот рейс с событиями в Иране, президент МАУ ответил, что “это был обычный регулярный рейс из Тегерана”.

Кроме того, Евгений Дыхне не стал комментировать информацию, распространенную в СМИ, что причиной крушения лайнера стала иранская ракета, которую выпустили по самолету.

“Это информация, которую мы не получаем сегодня из официальных источников, поэтому мы никак не можем прокомментировать, мы дали вам комментарии о техническом состоянии самолета и о том, что на борту находились лучшие наши сотрудники”, – сказал президент.

“У нас установлена международная процедура, которая действует для каждой авиакомпании в таких случаях. Мы четко придерживаемся этой процедуры. Мы информацию, которая в СМИ появилась раньше, чем официальная, комментировать не можем. Поэтому мы ожидаем и вынуждены хранить молчание для того, чтобы дождаться официальной информации. Иначе можно создать совершенно обратную реакцию в СМИ. Поэтому, когда мы получили официальную информацию, которая проверялась необходимое количество времени, только тогда вышли с пресс-релизом от компании”, – пояснил Дыхне.

“Конечно, если бы мы имели хоть малейшую информацию об угрозах, остановили бы полеты”, – заявил Евгений Дыхне.

Стоит отметить, что спасатели нашли черный ящик самолета Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины”.