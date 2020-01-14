Компания МАУ отказалась летать над территорией Ирана после недавней авиакатастрофы, в связи с чем возникла необходимость закрыть некоторые направления.

Об этом в интервью LB.ua заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

Изначально в МАУ планировали расширять географию полетов конкретно по Ирану, но после крушения их самолета планы изменились.

Из-за того, что пространство над Ираном для МАУ закрыто – значительно увеличивается время перелета по некоторым направлениям, или же требуется дозаправка. Как пример, через территорию Ирана в ОАЭ лететь 5,5 – 6 часов, а облетая – чуть больше восьми, учитывая необходимость дозаправки в Ларнаке.

“Бангкок наверняка мы закроем. Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, которые купили заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода данное направление мы закроем. Дубай под вопросом. Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы “девятисоткой” (Boeing 737-900 – ред.), самой тяжелой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район”, – пояснил Дыхне.

Аналогичная ситуация с Пекином (Китай).

“Мы его возобновим только в случае, если мы вернемся когда-то к первоначальному маршруту. Этот маршрут был невозможным изначально к исполнению, он не конкурентный по времени – плюс три часа на круге, слишком много топлива тратилось на облет. В тех ценовых категориях, в которых обслуживается этот рейс, мы не могли его выполнять дальше. Его надо было закрывать значительно раньше”, – отметил президент МАУ.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.