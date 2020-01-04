Об этом сообщает агенство Reuters.
С 1 января 2020 года в Мехико начал действовать запрет на продажу или распространение пластиковых пакетов. Он распространяется как на крупные супермаркеты, так и на точки розничной торговли.
Нарушение запрета предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 42 до 170 тысяч песо. По курсу 4 января это составляет от 2 220 до 8 987 долларов.
Отмечается, что введение такого запрета вызвало протесты компаний, которые занимаются производством пакетов. Производители пластмасс говорят, что этот план нанесет ущерб отрасли и лоббируют принятие федерального закона, который бы позволял использовать многоразовые, более толстые пакеты.
- Ранее сообщалось, что в результате четырехлетнего исследования, ученые пришли к выводу, что из-за сильного загрязнения, к 2050 году в Черном море будет больше пластика, чем рыбы.
- Также ученые выяснили, что среднестатистический человек съедает не менее 50 000 частиц микропластика в год и вдыхает примерно такое же количество.
- В ноябре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2051-1, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года.