В Мехико, столице Мексики, установили штраф на сумму до 8 тысяч долларов за продажу пластиковых пакетов.

Об этом сообщает агенство Reuters.

С 1 января 2020 года в Мехико начал действовать запрет на продажу или распространение пластиковых пакетов. Он распространяется как на крупные супермаркеты, так и на точки розничной торговли.

Нарушение запрета предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 42 до 170 тысяч песо. По курсу 4 января это составляет от 2 220 до 8 987 долларов.

Отмечается, что введение такого запрета вызвало протесты компаний, которые занимаются производством пакетов. Производители пластмасс говорят, что этот план нанесет ущерб отрасли и лоббируют принятие федерального закона, который бы позволял использовать многоразовые, более толстые пакеты.