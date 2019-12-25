Об этом сообщает пресс-служба Национального координатора службы гражданской обороны.

“Начиная с 04:21 наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки”, – говорится в заявлении.

В связи с активизацией вулкана была объявлена вторая фаза “желтого уровня” тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в районе горы.

#Popocatépetl A partir de las 04:21 h se observa la emisión de ceniza y gases volcánicos con altura aproximada de 1 km que se dispersa al este-sureste, también se observan fragmentos incandescentes a una distancia aproximada de 900 m. El 🚦de alerta se encuentra en #AmarilloFase2 pic.twitter.com/vObP8jE2FZ — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 25 грудня 2019 р.

Сколько продлится извержение Попокатепетля, неизвестно. В настоящее время падение пепла замечено в муниципалитетах Сан Николас де лос Ранчос, Нелтикан, Доминго Аренас и Кьяутцинго. Национальный координатор службы гражданской обороны дал жителям прилегающих к вулкану районов несколько советов.

“При выбросе вулканического пепла мы рекомендуем: накрыть нос и рот сухим носовым платком; уменьшить физическую активность на открытом воздухе; накрыть резервуары для воды, чтобы предотвратить загрязнение”, — отметили в организации.

Кроме того, жителям пострадавших муниципалитетов порекомендовали спрятать домашних животных в помещении, периодически очищать им глаза и морду от пыли, давать воду и еду.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как “дымящаяся гора”, находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.