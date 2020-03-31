Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что решение было принято после того, как количество больных коронавирусом превысило 1000. В Мексике уже зафиксировано 1094 случая COVID-19. Из них 28 летальных.

Новые меры борьбы с вирусом включают в себя запрет на собрания более 50 человек.

“Это строго относится к людям старше 60 лет, тем, у кого гипертония, диабет или беременность, независимо от того, считается ли их работа важной”, – сказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Мексике до 30 апреля.