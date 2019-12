Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, круизный лайнер Carnival Legend во время маневрирования протаранил бок 290-метрового лайнера Carnival Glory.

После инцидента шесть человек обратились за медицинской помощью, один пассажир получил травму.

Во время столкновения были разбиты несколько палуб Carnival Glory. В данный момент компания-владелец оценивает ущерб.

“Столкновение было не таким уж сильным. Просто почувствовала, словно большая волна врезалась в корабль”, — рассказала пассажирка Carnival Legend.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019