В Сети распространили манипулятивное сообщении о том, что в Италии от коронавируса COVID-19 якобы умерло всего три человека.

Информацию проанализировал проект “По ту сторону новостей”.

“Вы точно видели эту ахинею от так называемого профессора Монтенори, который несет чушь, что от коронавируса в Италии умерло только три человека (на самом деле, более 12 с половиной тысяч), а вообще – это мировой заговор (куда же без конспирологии) и хотят нажиться на вакцинах и ввести вакцинацию”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что итальянская Ассоциация ученых, которая руководствуются доказательной медициной, уже подала иск в суд против Стефано Монтанари касательно распространения ложной информации и распространения конспирологических теорий, сдерживающих лечения COVID-19.

Они считают, что тезисы Монтанари – это опубликование или распространение ложных, преувеличенных или предвзятых новостей, которые могут нарушить общественный порядок (ст. 346 УК Италии).

Они отмечают, что Монтанари, кроме того, что создает растерянность и распространяет дезинформацию среди граждан, лишен всякой научной базы, может привести к противоправному и опасному поведению людей и недооценки пандемии.

“Монтанари – это первый антивакцинатор, который вылез на поверхность с начала пандемии коронавируса. Он известен в Италии своими антинаучными взглядами и пропагандой антивакцинаторства, ведет свой блог, где распространяет ничем не подтвержденные теории, в которые хотят верить люди. Уже давно не выпускает рецензируемых статей (так как антинаучный бред просто не может пройти рецензирование). Один из YouTube-каналов пригласил его на интервью и фактически дал ему площадку для выражения его тезисов, а на самом деле сделал себе трафик и популярность на слухах и фейках. Конечно, канал перед этим информировал, что одни люди считают Монтенори большим фейкометом, а другие – великим пророком, мол, выбор за вами”, – отметили активисты “По ту сторону новостей”.

Подчеркивается, что это манипуляция, основанная на псевдовыборе. Люди видят врача и верят ему. Предупреждения, что выбор за вами – никогда не срабатывают. Результат – только в YouTube это видео посмотрели более 2 млн пользователей. В украинском информационном поле эти тезисы были распространены на нескольких сайтах и собрали более полумиллиона просмотров.

Вчера, 31 марта, в Италии умерло 821 человек. С начала пандемии – более 12 428 человек.

“А так называемый профессор позволяет себе говорить, что это сделано для того, чтобы всех вакцинировать. Если бы была вакцина – это был бы единственный способ профилактики. Лечение от коронавируса пока нет”, – добавили активисты.

В общем в Италии 99 % умерших от коронавируса имели другие хронические болезни и патологии, но это только по предварительному отчету итальянского Национального института здоровья. В основе бюллетеня от 19 марта 2020 года – систематизация медицинских данных по 34 927 больных коронавирусом и по 3047 смертельных случаях.

Что касается патологий, которые имели заболевшие на коронавирус до того, как были инфицированы COVID-19, то статистические данные распределены следующим образом:

1,2 % – не имели патологий;

23,5 % – имели одну патологию;

26,6 % – имели две патологии;

48,6 % – имели три и более патологий.

Среди болезней и патологий чаще всего встречались следующие: сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, диабет, иммунодефицит, метаболические заболевания, онкологические патологии, ожирение, патологии почек или другие хронические патологии.

Без патологий в Италии по состоянию на 26 марта умерло 816 человек. Но люди не умерли от этих патологий, а умерли от коронавируса, который их организм не смог побороть.

Еще один фейковый тезис о том, что в Италии не выросла смертность. Согласно статистике, в Ломбардии в 2017 году там умирало в среднем 270 человек в день, сейчас – в разгар эпидемии – 546.

Кроме того, с начала пандемии только в Италии заразились коронавирусом 6414 медицинских работников.