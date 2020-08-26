Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.
“Сегодня в Николаевском городском совете проводятся обыски. Дело касается продления договора аренды земли фирме “Альянс Инвест Николаев”, который строит многоквартирный дом на 9-й Слободской. По поводу этого дела городские власти уже несколько раз оказывала на изучение документы и прокуратуре, и полиции. Сегодня даже продолжается спор в Хозяйственном суде с прокуратурой о том, что в этом случае все законно”, – сказал Александр Сенкевич.
По его словам, действия правоохранителей – это просто “надувание щек и раздувание дыма перед предстоящими выборами в горсовет”.
“Мне жаль, что власть снова использует правоохранительную систему в своих политических целях”, – отметил мэр.
Он также возмутился, что в обысках принимают участие вооруженные правоохранители. “Нагнали в горсовет с десяток правоохранителей, трое из которых были с автоматами. У нас здесь – вооруженные бандиты находятся?” – сказал Сенкевич.
Городской голова отметил, что здание, которое запланировано как отель “Адмирал”, могли бы завершить еще 10 лет назад.
- 5 октября 2017 года депутаты городского совета Николаева на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Александра Сенкевича. Проект решения о досрочном прекращении полномочий Сенкевича был внесен его однопартийцем, членом фракции “Самопомичи” Сергеем Исаковым. Перед этим мэр выступил с отчетом, который подвергся критике со стороны большинства депутатов.
- Впоследствии губернатор Николаевской области Алексей Савченко объявил о намерении инициировать роспускгородского совета Николаева.
- 12 октября 2017 Александр Сенкевич обжаловал в Центральном районном суде города решение горсовета о своем отстранении с должности.
- 27 июля 2018 года Одесский апелляционный административный суд отклонил жалобу депутатов Николаевского горсовета на решение Центрального райсуда Николаева, который восстановил в должности мэра Александра Сенкевича.