Сегодня в Николаевском городском совете проводятся обыски. Дело касается продления договора аренды земли фирме "Альянс Инвест Николаев", которая строит многоквартирный дом.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.

“Сегодня в Николаевском городском совете проводятся обыски. Дело касается продления договора аренды земли фирме “Альянс Инвест Николаев”, который строит многоквартирный дом на 9-й Слободской. По поводу этого дела городские власти уже несколько раз оказывала на изучение документы и прокуратуре, и полиции. Сегодня даже продолжается спор в Хозяйственном суде с прокуратурой о том, что в этом случае все законно”, – сказал Александр Сенкевич.

По его словам, действия правоохранителей – это просто “надувание щек и раздувание дыма перед предстоящими выборами в горсовет”.

“Мне жаль, что власть снова использует правоохранительную систему в своих политических целях”, – отметил мэр.

Он также возмутился, что в обысках принимают участие вооруженные правоохранители. “Нагнали в горсовет с десяток правоохранителей, трое из которых были с автоматами. У нас здесь – вооруженные бандиты находятся?” – сказал Сенкевич.

Городской голова отметил, что здание, которое запланировано как отель “Адмирал”, могли бы завершить еще 10 лет назад.