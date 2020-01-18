В Киеве задержали пассажира метрополитена за нападение на правоохранителя.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел в пятницу около 23:00 на станции метро “Контрактовая площадь”.

Задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

“Старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено, и предложил воспользоваться другим видом транспорта”, – говорится в сообщении.

В ответ на замечание полицейского мужчины начали агрессивно себя вести, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо.

“Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события”, – уточнили в полиции.

44-летнего правонарушителя задержали. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.