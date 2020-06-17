Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Уточняется, что инцидент произошел на станции метро “Театральная” около 13:40.
“Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что два участника конфликта были задержаны для дачи объяснений правоохранителями. Правовая оценка их действиям будет дана после соответствующей проверки.
- В среду утром, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию протеста под стенами Офиса президента в Киеве. Контр-акцию организовали представители националистических организаций.