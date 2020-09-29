В столичном метро между станциями "Выдубичи" и "Славутич" человек попал под поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Вечером понедельника на зеленой линии столичного метро было временно приостановлено движение между станциями “Выдубичи” и “Славутич”. Отмечалось, что под поезд мог попасть зацепер.

“Поезда курсируют от станции “Сырец” до станции “Выдубичи”, а также от станции “Славутич” до станции “Красный хутор”. По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители”, — сообщали в пресс-службе метрополитена.

Впоследствии проинформировали, что движение поездов между станциями восстановлено, и подтвердили гибель пострадавшего.

“Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители”, — говорилось в сообщении.

Полиция Киева пока не комментировала инцидент.

В то же время очевидцы случившегося сообщают, что пострадавшему якобы оторвало голову. Тело погибшего без головы нашли под одним из вагонов.