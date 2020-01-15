В метрополитене Неаполя, Италия, между станциями столкнулись три поезда. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Об этом сообщает местное издание Il Mattino.

Во вторник, 14 января, на наземном участке путей между станциями метро Colli Aminei и Piscinola в городе Неаполь столкнулись три поезда.

В результате происшествия пострадали 13 человек — 10 пассажиров, два машиниста и женщина, заместитель машиниста.

Сильнее всего пострадали машинисты составов. Заместитель машиниста была доставлена в больницу с травмой грудной клетки и шейки матки, но ее состояние не оценивают как тяжелое. Также в больницу была доставлена пассажирка поезда, сообщившая о травме поясницы и мужчина с подозрением на перелом нижней конечности. Еще семерым пассажирам медицинская помощь была оказана на месте.

В результате происшествия временно было остановлено движение поездок по одной из веток местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции. По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.