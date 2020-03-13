Об этом он написал в Twitter, отвечая на критику американских чиновников в аспекте сдерживания коронавируса.
Накануне глава американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в Палате представителей США заявил, что если бы Китай предпринял все необходимые меры для сдерживания коронавируса, то летальных последствий по всему миру можно было бы избежать.
После него советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил, что скорость, с которой власти Китая отреагировали на появление коронавируса возможно обошлась миру в два месяца, в течение которых другие страны могли подготовиться к эпидемии.
Такое заявление в МИД Китая посчитали неуместным. В профильном ведомстве расценили слова медчиновника, как обвинение в сторону Пекина о медленном реагировании на вспышку коронавируса и о недостаточной информационной открытости при освещении усилий по борьбе с вирусом.
Лицзянь написал в ответ, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.
“Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!”, – сказано в сообщении.
2/2 美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！ pic.twitter.com/vYNZRFPWo3
— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020
Никаких доказательств того, что у Китая есть основания предполагать, что действительно американские военные привезли вирус в Китай он не предоставил.
До этого еще один официальный представитель МИД Китая Чжао Гэн Шуан раскритиковал власти США за “аморальные и безответственные” комментарии по поводу медлительной реакции Пекина на вспышку коронавируса.
Гэн заявил, что любые заявления Вашингтона не помогут американским властям в борьбе с эпидемией. Он уверен, что именно благодаря усилиям и реагированию со стороны Пекина, у всего мира было достаточно времени, чтобы подготовиться к пандемии.
“Мы бы хотели, чтобы некоторые сотрудники администрации США сконцентрировали бы в это время свою энергию на борьбе с вирусом и усилении сотрудничества, а не на перекладывании вины на Китай”, – заявил он.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.