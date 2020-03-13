Заместитель главы информационного департамента Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил американских военных в том, что это он могли привезти коронавирус COVID-19 в его страну.

Об этом он написал в Twitter, отвечая на критику американских чиновников в аспекте сдерживания коронавируса.

Накануне глава американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в Палате представителей США заявил, что если бы Китай предпринял все необходимые меры для сдерживания коронавируса, то летальных последствий по всему миру можно было бы избежать.

После него советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил, что скорость, с которой власти Китая отреагировали на появление коронавируса возможно обошлась миру в два месяца, в течение которых другие страны могли подготовиться к эпидемии.

Такое заявление в МИД Китая посчитали неуместным. В профильном ведомстве расценили слова медчиновника, как обвинение в сторону Пекина о медленном реагировании на вспышку коронавируса и о недостаточной информационной открытости при освещении усилий по борьбе с вирусом.

Лицзянь написал в ответ, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.

“Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!”, – сказано в сообщении.



Никаких доказательств того, что у Китая есть основания предполагать, что действительно американские военные привезли вирус в Китай он не предоставил.

До этого еще один официальный представитель МИД Китая Чжао Гэн Шуан раскритиковал власти США за “аморальные и безответственные” комментарии по поводу медлительной реакции Пекина на вспышку коронавируса.

Гэн заявил, что любые заявления Вашингтона не помогут американским властям в борьбе с эпидемией. Он уверен, что именно благодаря усилиям и реагированию со стороны Пекина, у всего мира было достаточно времени, чтобы подготовиться к пандемии.

“Мы бы хотели, чтобы некоторые сотрудники администрации США сконцентрировали бы в это время свою энергию на борьбе с вирусом и усилении сотрудничества, а не на перекладывании вины на Китай”, – заявил он.