Граждане Украины по состоянию на сегодняшний день могут въехать в 23 страны. Данный перечень включает и те государства, куда необходима виза.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил”, – отметил Кулеба.

Глава МИД разделил эти страны на две группы:

1. Более популярные направления для украинских туристов: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. 2. Менее популярные направления для украинских путешественников: Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

Согласно последним данным на сайте МИД Украины, въехать в указанные страны украинцы могут при следующих условиях:

• Турция (с 1 июля обязательным является наличие страхового полиса на COVID-19, который можно приобрести онлайн, у туроператора, при приобретении авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии; в пункте пропуска предусмотрено медицинский осмотр на предмет наличия симптомов коронавируса);

• Сербия (въезд разрешен без карантинных ограничений);

• Албания (въезд без ограничений);

• Северная Македония (въезд без ограничений);

• Черногория (въезд разрешен, однако только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19; это должен быть ПЦР-тест или ИФА-тест на антитела (ELISA), сделанный не позднее чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы);

• Беларусь (по приезду украинцы должны пройти 14-дневную самоизоляцию);

• Великобритания (необходимо наличие визы; предусмотрена 14-дневная самоизоляция);

• США (нужна виза; введены ограничения на поездки в США граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии и Исламской Республики Иран; эти ограничения действуют также для пассажиров, находящихся на территориях названных стран с целью транзита);

• Мексика (без ограничений);

• Египет (въезд без ограничений);

• Тунис (въезд разрешен при условии предоставления справки о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 и прохождения обязательного карантина от 7 до 14 дней);

• Республика Корея (нужна виза);

• Ирак, Иран, Афганистан (нужна виза);

• Южный Судан (въезд разрешен при условии наличия сертификата о тесте на коронавирус, а также прохождения 14-дневной обсервации);

• Эфиопия (при наличии визы и при условии прохождения обсервации);

• Сомали (обязательный 14-дневный карантин);

• Кения (обязателен 14-дневный карантин в учреждениях, определенных Министерством охраны здоровья Кении);

• Замбия (прохождение обязательного карантина в течение 14 суток с момента прибытия в страну);

• Танзания (въезд разрешен при наличии страхового полиса, покрывающего лечения COVID-19);

• Бурунди (обязательный 14-дневный карантин за свой счет в специальных заведениях);

• Сейшельские острова (въезд запрещен для лиц, которые в течение последних 14 дней находилась в любой стране Европы, включая Великобританию, Швейцарию и Французские территории Реюньон и Майотта).

(На видео – с 1:25)

Стоит отметить, что ранее сообщалось о возможности для украинцев въехать также в Словению и Ирландию. Кулеба эти страны сегодня не назвал.

Однако на сайте МИД Украины пока указано, что:

• В Ирландии введен режим 14-дневной обязательной самоизоляции для тех, кто прибывает в страну из-за рубежа, кроме Северной Ирландии. Режим въезда для граждан Украины остается неизменным – на основании ирландской визы. Граждане Украины, путешествующие в Ирландии с целью туризма, имеют право на въезд с многократной британской визой. В таком случае первой страной въезда должна быть Великобритания.

• В Словению возможен въезд при условии прохождения 14-дневного карантина.