Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что недавно была запущена интерактивная онлайн-карта путешествий во время вспышки коронавируса COVID-19 (tripadvisor.mfa.gov.ua).
“Мы видим, что ресурс пользуется популярностью, граждане заходят на него, ищут соответствующую информацию. То есть ресурс оказался полезным. И я могу сегодня назвать ТОП-3 стран, которые чаще всего проверяют украинцы на карте. То есть мы из этого делаем вывод, что это ТОП-3 стран, которые интересуют украинцев с точки зрения путешествий”, – отметил Кулеба.
По его словам, первой страной, которой интересуются украинцы, является Венгрия.
“Мы связываем это с тем, что, согласно моим договоренностям с венгерским коллегой Сийярто (глава венгерского МИД Петер Сийярто, – ред.), через Венгрию действует эффективный транзит для украинских граждан. И, очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем”, – подчеркнул Кулеба.
Вторая страна, которая “пользуется большой популярностью среди украинских туристов”, (входит в ТОП-3), – это Турция.
“Хочу вам сказать, что Турция уделяет чрезвычайно важное внимание именно безопасности украинских туристов, и вообще других туристов, которые посещают указанную страну этим летом”, – рассказал Кулеба.
Третьей страной, по словам министра, является Франция.
“То есть ТОП-3 стран, которые больше всего пользуются вниманием наших соотечественников, являются Венгрия, Турция и Франция”, – заявил Кулеба.
Он уточнил, что далее, в частности, идут: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет и Беларусь.
“То есть это такие ТОП-15, кого смотрят. Остальные страны не вызывают особого интереса у наших соотечественников”, – рассказал Кулеба, добавив, что это информация за две недели работы онлайн-ресурса.
(На видео – с 6:06)
- Граждане Украины по состоянию на сегодняшний день могут въехать в 23 страны. Данный перечень включает и те государства, куда необходима виза. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз (с целью обучения; моряки; граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом; высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена; сезонные работники; дипломаты и другие).