По данным Министерства иностранных дел Украины, украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что недавно была запущена интерактивная онлайн-карта путешествий во время вспышки коронавируса COVID-19 (tripadvisor.mfa.gov.ua).

“Мы видим, что ресурс пользуется популярностью, граждане заходят на него, ищут соответствующую информацию. То есть ресурс оказался полезным. И я могу сегодня назвать ТОП-3 стран, которые чаще всего проверяют украинцы на карте. То есть мы из этого делаем вывод, что это ТОП-3 стран, которые интересуют украинцев с точки зрения путешествий”, – отметил Кулеба.

По его словам, первой страной, которой интересуются украинцы, является Венгрия.

“Мы связываем это с тем, что, согласно моим договоренностям с венгерским коллегой Сийярто (глава венгерского МИД Петер Сийярто, – ред.), через Венгрию действует эффективный транзит для украинских граждан. И, очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем”, – подчеркнул Кулеба.

Вторая страна, которая “пользуется большой популярностью среди украинских туристов”, (входит в ТОП-3), – это Турция.

“Хочу вам сказать, что Турция уделяет чрезвычайно важное внимание именно безопасности украинских туристов, и вообще других туристов, которые посещают указанную страну этим летом”, – рассказал Кулеба.

Третьей страной, по словам министра, является Франция.

“То есть ТОП-3 стран, которые больше всего пользуются вниманием наших соотечественников, являются Венгрия, Турция и Франция”, – заявил Кулеба.

Он уточнил, что далее, в частности, идут: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет и Беларусь.

“То есть это такие ТОП-15, кого смотрят. Остальные страны не вызывают особого интереса у наших соотечественников”, – рассказал Кулеба, добавив, что это информация за две недели работы онлайн-ресурса.

(На видео – с 6:06)