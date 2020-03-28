В Министерстве иностранных дел объяснили украинцам, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле.

Соответствующая информация обнародована на Facebook-странице МИД, посвященной ситуации с коронавирусом.

Так, с 28 марта украинцы могут вернуться домой только на автомобиле или пешком. Государственная граница Украины закрыта для авиасообщения, железнодорожного и автобусного сообщения.

Согласно данным МИД, по состоянию на 28 марта на автомобиле можно добраться в Украину:

1. Из Германии, Австрии, Чехии через транзитный коридор через Австрию и Венгрию:

• транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург (он работает с 17:00 до 01:00);

• движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01:00;

• пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать по территории Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией;

• в Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.

2. Из Беларуси, России, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши – через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы: http://www.customs.gov.ua/?p=533

3. Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.

4. Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить румынское МИД официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

“Из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично. Поэтому советуем при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины”, – подчеркивают в министерстве.

В МИД также советуют украинцам следить за обновлениями на интерактивной карте Государственной таможенной службы: http://www.customs.gov.ua/?p=533.

“Призываем строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режим самоизоляции по прибытии в Украину. Если у вас есть возможность остаться в стране вашего нынешнего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг”, – отметили в МИД.