Соответствующая информация обнародована на Facebook-странице МИД, посвященной ситуации с коронавирусом.
Так, с 28 марта украинцы могут вернуться домой только на автомобиле или пешком. Государственная граница Украины закрыта для авиасообщения, железнодорожного и автобусного сообщения.
Согласно данным МИД, по состоянию на 28 марта на автомобиле можно добраться в Украину:
1. Из Германии, Австрии, Чехии через транзитный коридор через Австрию и Венгрию:
• транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург (он работает с 17:00 до 01:00);
• движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01:00;
• пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать по территории Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией;
• в Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.
2. Из Беларуси, России, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши – через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы: http://www.customs.gov.ua/?p=533
3. Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.
4. Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить румынское МИД официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.
“Из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично. Поэтому советуем при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины”, – подчеркивают в министерстве.
В МИД также советуют украинцам следить за обновлениями на интерактивной карте Государственной таможенной службы: http://www.customs.gov.ua/?p=533.
“Призываем строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режим самоизоляции по прибытии в Украину. Если у вас есть возможность остаться в стране вашего нынешнего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг”, – отметили в МИД.
- 25 марта Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27-го марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.