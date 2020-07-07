Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он объяснил, что как только карантинные ограничения на въезд в ЕС будут сняты, “безвиз” заработает в полном объеме.
“Я хочу еще раз подчеркнуть, что установленные в связи с пандемией ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвизового режима между Украиной и ЕС и никоим образом не имеют на него влияния. То есть как только пандемические ограничения будут сняты – “безвиз” снова будет работать на полную мощность”, – подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что Министерство охраны здоровья Украины постоянно предоставляет Евросоюзу обновленные данные относительно ситуации с коронавирусом в нашей стране.
“Мы будем делать все для того, чтобы Украина как можно скорее оказалась в “зеленом списке”, и наши граждане смогли свободно въезжать на территорию Шенгенской зоны” – отметил глава МИД.
(На видео – с 5:12)
- Граждане Украины по состоянию на сегодняшний день могут въехать в 23 страны. Данный перечень включает и те государства, куда необходима виза. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз (с целью обучения; моряки; граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом; высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена; сезонные работники; дипломаты и другие).