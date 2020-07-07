Установленные Европейским Союзом в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения на въезд не имеют отношения к функционированию безвизового режима между Украиной и ЕС.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что как только карантинные ограничения на въезд в ЕС будут сняты, “безвиз” заработает в полном объеме.

“Я хочу еще раз подчеркнуть, что установленные в связи с пандемией ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвизового режима между Украиной и ЕС и никоим образом не имеют на него влияния. То есть как только пандемические ограничения будут сняты – “безвиз” снова будет работать на полную мощность”, – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Министерство охраны здоровья Украины постоянно предоставляет Евросоюзу обновленные данные относительно ситуации с коронавирусом в нашей стране.

“Мы будем делать все для того, чтобы Украина как можно скорее оказалась в “зеленом списке”, и наши граждане смогли свободно въезжать на территорию Шенгенской зоны” – отметил глава МИД.

(На видео – с 5:12)