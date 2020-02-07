В МИД официально заявили, что визит президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на "поддержку положительной динамики" в отношениях между странами.

Такой ответ дал МИД на запрос депутатов “Европейской Солидарности”, сообщила Иванна Климпуш-Цицнадзе в Facebook.

“Как и обещали, мы с коллегами из “Европейской Солидарности” прислали депутатские запросы на имя руководителей Офиса президента и МИД относительно деталей “визита” Владимира Зеленского в Оман. От ОПУ ответа так и не дождались, сроки ответа истекли. Там “ничево никаму не далжны”. Отдуваться, видно, поручили МИД”, – написала она.

Климпуш-Цицнадзе заметила, что, судя по ответу МИД, отношения с Оманом – чуть ли не самый первый внешнеполитический приоритет для Украины. При этом последний контакт между Украиной и Оманом на высшем уровне состоялся в феврале 2010 года в ходе официального визита в Султанат министра иностранных дел Украины.

“И ни слова о статусе и цели этого визита, составе делегации, сроках командировки, потрачены ли деньги налогоплательщиков на этот визит тысячелетия. Вдруг кто-то не понимает – это открытость и народовластие. Не путать с режимом Порошенко”, – добавила депутат.