Министерство иностранных дел Украины опубликовало комментарий о включении украинского тризуба в “Руководство по противодействию экстремизму” в Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“В МИД Украины приняли во внимание сообщения средств массовой информации Великобритании, что в “Руководство по противодействию экстремизму”, распространенное британскими правоохранительными органами, был включен украинский Государственный герб – Тризуб”, – сказано в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что официальный государственный герб Украины берет начало со времен Киевской Руси.

“Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами”, – говорится в заявлении.

Также в министерстве ожидают официального комментария Великобритании.

“В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия”, – подытожили в МИД.