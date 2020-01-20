Об этом сообщает пресс-служба министерства.
“В МИД Украины приняли во внимание сообщения средств массовой информации Великобритании, что в “Руководство по противодействию экстремизму”, распространенное британскими правоохранительными органами, был включен украинский Государственный герб – Тризуб”, – сказано в сообщении.
При этом в министерстве подчеркнули, что официальный государственный герб Украины берет начало со времен Киевской Руси.
“Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами”, – говорится в заявлении.
Также в министерстве ожидают официального комментария Великобритании.
“В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия”, – подытожили в МИД.
- Посольство Украины в Великобритании требует удалить тризуб с антиэкстремистского пособия, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала.