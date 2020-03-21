Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что за границей зафиксировано три летальных случая от коронавируса среди украинцев.

Об этом сказано на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

В МИД отметили, что шестеро украинцев за рубежом уже вылечились после инфицирования коронавирусом.

Четверо наших граждан вылечились в Японии, а также по одному человеку в Италии и Польше.

Кроме них, на карантине в связи с коронавирусом по всему миру находятся 146 украинцев. Больше всего, 101 человек, в Польше. 7 украинцев на лечении в Германии и Вьетнаме, трое в ОАЭ, по два человека в Великобритании, США, Молдове и Австралии. По одному украинцу госпитализированы в Румынии, Китае, Израиле и на Кубе.

“Три гражданина Украины за границей умерли”, – сказано в сообщении.

Ранее о смерти третьей украинки в Италии, вследствие заражения коронавирусом, сообщали только СМИ.

Теперь эту информацию официально подтвердил МИД.