Об этом сказано на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
В МИД отметили, что шестеро украинцев за рубежом уже вылечились после инфицирования коронавирусом.
Четверо наших граждан вылечились в Японии, а также по одному человеку в Италии и Польше.
Кроме них, на карантине в связи с коронавирусом по всему миру находятся 146 украинцев. Больше всего, 101 человек, в Польше. 7 украинцев на лечении в Германии и Вьетнаме, трое в ОАЭ, по два человека в Великобритании, США, Молдове и Австралии. По одному украинцу госпитализированы в Румынии, Китае, Израиле и на Кубе.
“Три гражданина Украины за границей умерли”, – сказано в сообщении.
Ранее о смерти третьей украинки в Италии, вследствие заражения коронавирусом, сообщали только СМИ.
Теперь эту информацию официально подтвердил МИД.
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