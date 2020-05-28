Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.

Об этом проинформировали в пресс-службе МИД Украины.

“Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины “О санкциях”, а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека”, – подчеркивается в сообщении.

Макеев будет заниматься координацией деятельности МИД, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.

Известно, что Алексей Макеев раньше возглавлял политический департамент МИД.

Он родился в 1975 году в Киеве. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Работал в посольствах Украины в Швейцарии и Германии.