Об этом проинформировали в пресс-службе МИД Украины.
“Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины “О санкциях”, а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека”, – подчеркивается в сообщении.
Макеев будет заниматься координацией деятельности МИД, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.
Известно, что Алексей Макеев раньше возглавлял политический департамент МИД.
Он родился в 1975 году в Киеве. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.
Работал в посольствах Украины в Швейцарии и Германии.
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- Президент Владимир Зеленский одобрил исключение из санкционных списков 23 юридических лиц и трех граждан Российской Федерации.