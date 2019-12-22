В МИД Польши обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Польши.
Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда президент РФ сказал, что Польша “сама поучаствовала в разделе Чехословакии”, а советские войска вошли в Польшу после того, как “польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны”.
В МИД Польши прокомментировали, что заявление Путина представляет собой ложную картину событий, он использует “пропагандистские послания” сталинской эпохи. Также в ведомстве добавили, что российский президент подрывает совместную работу российских и польских историков.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз предпринял “прямые шаги”, чтобы развязать войну, а сделал он это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.
В итоге более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией СССР, жертвами советских репрессий стали 566 тысяч человек (убиты, арестованы или депортированы), говорится в заявлении МИД Польши.
Стоит отметить, что накануне во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза “исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения”, были переданы в состав УССР: “все Причерноморье, западные земли российские”.
Он назвал это решение “странноватым” и заявил, что “теперь мы с этим разбираемся”.
- В “Европейской Солидарности” призвали Владимира Зеленского ответить Владимиру Путину, который назвал украинское Причерноморье “исконно русскими территориями”.