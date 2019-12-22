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В МИД Польши обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Министерство иностранных дел (МИД) Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.

Воскресенье, 22 декабря 2019, 21:59

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Польши.

Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда президент РФ сказал, что Польша “сама поучаствовала в разделе Чехословакии”, а советские войска вошли в Польшу после того, как “польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны”.

В МИД Польши прокомментировали, что заявление Путина представляет собой ложную картину событий, он использует “пропагандистские послания” сталинской эпохи. Также в ведомстве добавили, что российский президент подрывает совместную работу российских и польских историков.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз предпринял “прямые шаги”, чтобы развязать войну, а сделал он это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.

В итоге более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией СССР, жертвами советских репрессий стали 566 тысяч человек (убиты, арестованы или депортированы), говорится в заявлении МИД Польши.

Стоит отметить, что накануне во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза “исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения”, были переданы в состав УССР: “все Причерноморье, западные земли российские”.

Он назвал это решение “странноватым” и заявил, что “теперь мы с этим разбираемся”.

  • В “Европейской Солидарности” призвали Владимира Зеленского ответить Владимиру Путину, который назвал украинское Причерноморье “исконно русскими территориями”.
Теги: Вторая мировая, Владимир Путин, Польща

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