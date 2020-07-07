Министерство иностранных дел Украины направило письмо в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу с рекомендациями провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, чтобы там не продавали билеты пассажирам, которых потом могут не пропустить в страны, куда запрещен въезд.

Об этом говорится на сайте МИД.

В МИД пояснили, что необходимо сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в те страны, куда их не принимают, как туристов.

“Наша цель – сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения”, – отметили в министерстве.

Он пояснил, что цель МИДа – провести разъяснительную работу, поскольку порядок въезда украинцев в иностранные государства определяется развитием эпидемической ситуации в Украине.

В ведомстве сделали акцент на том, что ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут только сами путешественники.

В МИД посоветовали рекомендовали связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого путешественник бронировал поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране прибытия, а также проверить статус бронирования.

Также важно изучить условия страхового полиса и убедиться, что он покрывает расходы на случай инфицирования коронавирусом.