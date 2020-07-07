Об этом говорится на сайте МИД.
В МИД пояснили, что необходимо сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в те страны, куда их не принимают, как туристов.
“Наша цель – сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения”, – отметили в министерстве.
Он пояснил, что цель МИДа – провести разъяснительную работу, поскольку порядок въезда украинцев в иностранные государства определяется развитием эпидемической ситуации в Украине.
В ведомстве сделали акцент на том, что ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут только сами путешественники.
В МИД посоветовали рекомендовали связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого путешественник бронировал поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране прибытия, а также проверить статус бронирования.
Также важно изучить условия страхового полиса и убедиться, что он покрывает расходы на случай инфицирования коронавирусом.
- Ранее сообщалось, что в аэропорту Афин задержали 17 украинцев, которые прилетели в Грецию из Киева. Причина задержания – запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
- 5 июля консул Украины в Греции прибыл в полицейский участок, где содержатся задержанные украинцы. Гражданам Украины доставили питьевую воду и средства личной гигиены.