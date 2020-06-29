Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью “Интерфакс-Украина”.
По его словам, многие военные эксперты и аналитики не исключают военное наступление российских вооруженных сил для достижения политических или экономических целей.
Сейчас Россия наращивает военные мощности на восточной границе Украины и усиливает военный контингент в оккупированном Крыму и на Донбассе.
“Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят”, – подчеркнул Боднар.
Как считает заместитель главы МИД, причинами полномасштабного наступления может быть как внутренняя нестабильность в России, в частности из-за недовольства результатами голосования за изменения в Конституции, так и вопросы поставки воды в оккупированный Крым.
- 13 июня в результате обстрелов на востоке Украины погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.