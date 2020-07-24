Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что удалось узнать из расшифровки "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ.

Об этом он написал в Twitter.

После того как бортовые самописцы были считаны и расшифрованы, стало известно, что действительно имело место незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

“Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе”, – написал он.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Енин поблагодарил международных партнеров за помощь, оказанную при расшифровке самописцев.

18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.