Об этом он написал в Twitter.

После того как бортовые самописцы были считаны и расшифрованы, стало известно, что действительно имело место незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

“Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе”, – написал он.

Енин поблагодарил международных партнеров за помощь, оказанную при расшифровке самописцев.

18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.

  • 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
  • Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
  • 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
  • Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.