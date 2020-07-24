Об этом он написал в Twitter.
После того как бортовые самописцы были считаны и расшифрованы, стало известно, что действительно имело место незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.
“Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе”, – написал он.
Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6
— Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020
Енин поблагодарил международных партнеров за помощь, оказанную при расшифровке самописцев.
18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.