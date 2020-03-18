В Министерстве иностранных дел рассказали, сколько украинцев хотят вернуться домой из-за заграницы в связи с пандемией нового атипичного коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что по состоянию на 18 марта 2020 года в Украину хотят вернуться 38 тысяч граждан, которые сейчас находятся заграницей.

“По состоянию на сейчас, общее количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч”, – сказано в сообщении.



При этом в МИД отмечают, что по состоянию на 18 марта сотрудники Государственной пограничной службы уже обеспечили возвращение домой более чем 27 тысячам граждан Украины.