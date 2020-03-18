Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Уточняется, что по состоянию на 18 марта 2020 года в Украину хотят вернуться 38 тысяч граждан, которые сейчас находятся заграницей.
“По состоянию на сейчас, общее количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч”, – сказано в сообщении.
При этом в МИД отмечают, что по состоянию на 18 марта сотрудники Государственной пограничной службы уже обеспечили возвращение домой более чем 27 тысячам граждан Украины.
- Накануне сообщалось, что в Украине зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14.
- Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.
- От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.