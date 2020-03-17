В Министерстве иностранных дел рассказали, сколько украинцев уже вернулись из Египта после начала карантина из-за эпидемии китайского коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Twitter.

“За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 – из Хургады”, – сказано в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что все украинские консульства и посольства оперативно работают для того, чтобы все граждане смогли вернуться в Украину.