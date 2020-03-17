Об этом сообщает пресс-служба министерства в Twitter.
“За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 – из Хургады”, – сказано в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что все украинские консульства и посольства оперативно работают для того, чтобы все граждане смогли вернуться в Украину.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждены 7 случая заболевания коронавирусом COVID-19.