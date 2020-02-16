В Министерстве иностранных дел России заявили, что проведение новой встречи лидеров "нормандской четверки" зависит от прогресса в выполнении предыдущих договоренностей.

Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает российское информагентство РБК.

“Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итоги того, что обсуждалось на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения “формулы Штайнмайера” в (украинское — ред.) законодательство и некоторых других вещей”, — сказал он.

Представитель МИД РФ пояснил, что “другими словами”, для проведения новой встречи должен быть прогресс в выполнении этих договоренностей — “как на треке безопасности, так и на политическом треке”.

“Собираться можно, но если на земле не происходит никаких изменений к лучшему, то польза от таких встреч довольно сомнительна”, — отметил Грушко.

Как утверждает заместитель главы МИД РФ, одно из главных препятствий на пути реализации Минских соглашений — “отсутствие какой-либо готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском”.

“Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета”, — резюмировал он.