В Министерстве иностранных дел России считают, что с принятием закона "Об общем среднем образовании" Украина идет путем "насильственной украинизации".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД РФ.

“С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы “обеспечить необходимый баланс” в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации”, – утверждают в российском министерстве.

В МИД РФ не довольны тем, что русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80 % обучения должно осуществляться на государственном языке – украинском.

“Вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих в Украине. Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств”, – объявили в МИД РФ.

В связи с этим ведомство призвало международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы “дать адекватную оценку действиям украинских властей”.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о полном среднем образовании.

Документом предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:

• коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;

• для школ с обучением на языках Евросоюза в начальных классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20 % предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40 % в 9 классе и 60 % в старшей школе;

• для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80 % предметов должны перейти на украинский язык.

Последняя модель касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к общей с украинским языковой семье, а также которые проживают преимущественно в среде собственного языкачи (русский язык).