Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии изданию “Украинская правда”.
“По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированные с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцы будут выписаны после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны”, – подчеркнул Погорельцев.
Ранее сегодня глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция “Слуги народа”) заявил журналистам в кулуарах Парламента, что двое украинцев-членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess уже выздоровели.
“Ни одного человека с признаками даже простуды на борт самолета пускать не будут – об этом предупреждали власти Китая. Они (те, кого не допустили на борт самолета, эвакуировавшего украинцев, – ред.) дальше будут находиться в больницах Китая так же, как это было с нашими работниками экипажа Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу. И кстати, ни масс-медиа не поаплодировало, что они выздоровели. Это та статистика 15 % тех, кто выздоровели, среди них есть два украинца”, – сказал Радуцкий, которого цитирует агентство “Укринформ”.
- Сегодня сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess вследствие заражения коронавирусом скончались два пассажира. Вирусом на борту лайнера заразился каждый шестой. Таким образом, число заразившихся достигло 621.
- Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.