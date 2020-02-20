Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован китайский коронавирус Covid-19, сейчас находятся в больницах Токио. Тесты, подтверждающие их выздоровление, пока не сделаны.

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии изданию “Украинская правда”.

“По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированные с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцы будут выписаны после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны”, – подчеркнул Погорельцев.

Ранее сегодня глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция “Слуги народа”) заявил журналистам в кулуарах Парламента, что двое украинцев-членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess уже выздоровели.

“Ни одного человека с признаками даже простуды на борт самолета пускать не будут – об этом предупреждали власти Китая. Они (те, кого не допустили на борт самолета, эвакуировавшего украинцев, – ред.) дальше будут находиться в больницах Китая так же, как это было с нашими работниками экипажа Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу. И кстати, ни масс-медиа не поаплодировало, что они выздоровели. Это та статистика 15 % тех, кто выздоровели, среди них есть два украинца”, – сказал Радуцкий, которого цитирует агентство “Укринформ”.