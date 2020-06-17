Окончательное решение Международного суда ООН по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 в июле 2014 году на Донбассе может быть через два-три года.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

Дипломат отметил, что в таких случаях суд, как правило, дает сторонам возможность осуществить по два раунда письменных представлений. В частности, до конца этого года Россия должна подать свой контрмеморандум.

По словам Енина, в своем документе Кремль должен объяснить, почему российские военные сопровождали “Бук” на территорию Украины, а также рассказать, происходило ли расследование на территории России и как именно.

Окончательное судебное решение в МИД ожидают в 2022 или 2023 году.

Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.

9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.