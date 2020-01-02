Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита.

Об этом Пристайко написал в Twitter.

При этом министр отметил, что с уважением принимает решение Помпео перенести свой визит в Украину.

“Я с уважением принимаю решение госсекретаря Помпео отложить свой визит в Украину после нападений на базу операции “Несокрушимая решительность” и посольство США в Багдаде”, – написал он.

Также Пристайко уточнил, что Украина поддерживает своего стратегического партнера.

“Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать господина Помпео в Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита”, – отметил он.