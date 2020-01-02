Об этом Пристайко написал в Twitter.
При этом министр отметил, что с уважением принимает решение Помпео перенести свой визит в Украину.
“Я с уважением принимаю решение госсекретаря Помпео отложить свой визит в Украину после нападений на базу операции “Несокрушимая решительность” и посольство США в Багдаде”, – написал он.
Также Пристайко уточнил, что Украина поддерживает своего стратегического партнера.
“Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать господина Помпео в Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита”, – отметил он.
- Ранее сообщалось, что президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке по причине того, что не может выполнять свои обязанности в условиях продолжительных антиправительственных протестов.
- Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря написал заявление об отставке из-за продолжительных антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде.
- 28 ноября протестующие в Ираке штурмовали посольство Ирана. Во время стычек между правоохранителями и протестующими в Ираке погибли как минимум 28 людей.
- В целом во время протестов в Ираке погибли уже 350 человек, еще сотни людей получили ранения.