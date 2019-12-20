Министерство иностранных дел Украины осуждает заявления президента России Владимира Путина о том, что часть Украины якобы "исконно русские территории".

Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает корреспондент #Букв.

Он уточнил, что уже сегодня ожидается официальное заявление МИД по этому поводу.

“Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории – кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях”, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что накануне во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза “исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения”, были переданы в состав УССР: “все Причерноморье, западные земли российские”.

Он назвал это решение “странноватым” и заявил, что “теперь мы с этим разбираемся”.