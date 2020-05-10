В Министерстве иностранных дел Украины уверяют, что украинским гражданам не нужны специальные разрешения для выезда за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

В ведомстве отметили, что законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений и разрешений, касающихся выезда граждан Украины за границу. В нынешней ситуации, когда в Украине полностью не сняты карантинные ограничения, действует лишь запрет на регулярное авиасообщение.

В МИД уверяют, что не давали никому, в том числе посольствам других стран, указаний относительно того, что украинцы не имеют права выезжать за границу. В частности, в МИД уточнили, что не имеют права запрещать или не разрешать выезд за границу тем гражданам, у которых есть удостоверения на постоянное место жительства в той или иной стране.

При этом посольство Великобритании в Украине заявляет, что украинцы не могу выезжать за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

“МИД Украины может разрешать выезд украинских гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного Королевства”, – говорится в заявлении дипмиссии.